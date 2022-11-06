Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Colley'in sağ kanattan pasında topla buluşan Ozdovev'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.
66. dakikada Kudryashov'un hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
82. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında Diagne'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
84. dakikada Martins'in kullandığı köşe atışında F. Karagümrük oyuncuların uzaklaştırmaya çalıştığı top Güray Vural'ın önünde kaldı. Ceza sahası dışarısından meşin yuvarlağa sert vuran Güray topu ağlarla buluşturdu. 4-2
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Çimen, Kamil Çetin
Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Luyindama (Ghacha dk. 27), Kudryashov, Güray Vuralx, Fernando Martins (Soner Aydoğdu dk. 87), Ufuk Akyol, Nakajima (Gökdeniz Bayraktar dk. 87), Larsson (Silva dk. 67), Haji Wright (Admir Mehmedi dk. 87 ?)
Yedekler: Jorge Boffin, Floranus, Ömer Toprak, Mustafa Erdilman, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi (Salih Dursun dk. 89 ?), Rayyan, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Ozdoev (Kerim Frei dk. 67), Shukurov, Kouassi (Levent Mercan dk.89 ?), Colley, Diagne
Yedekler: Ahmet Şen, Emir Tintiş, Ricci, Samed Onur, Nıcholas, Caulker, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Colley (dk. 4), Diagne (dk. 19) (F. Karagümrük), Haji Wright (dk.35), Güray Vural (dk. 41, dk. 84) Veysel Sarı (dk. 45) Antalyaspor
Sarı kartlar: Viviano, Shukurov, Ozdoev (F. Karagümrük) Soner Aydoğdu (Antalyaspor)