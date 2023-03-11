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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Haji Wright'ın yerden pasında Fredy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


67. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın ortasında ceza sahası içinde Fredy'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.


68. dakikada sağ kanattan Fredy'nin ortasında Haji Wright, penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bilal'in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0


73. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uzodimma'nın vuruşunu kaleci Leite kornere çeldi.


90+6. dakikada sol kanattan Sam Larsson'un ortasında Emrecan Uzunhan'ın kafa vuruşunda, top Bertuğ'un önünde kaldı. Bertuğ topu ağlara yolladı. 4-0



Stat: Corendon Airlines Park Antalya


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Emin Tuğral, Erdem Bayık


Fraport TAV Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Güray Vural (Cemali dk. 88 ?), Fredy (Erdal dk. 76), Fernando Martins (Nakajima dk. 88 ?), Ufuk Akyol, Alassane Ndao (Ghacha dk. 71), Sam Larsson, Haji Wright (Bertuğ dk. 71)


Yedekler: Mehmet, Floranus, Ömer Toprak, Mampassi, Szabo


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Ackah dk. 76), Kolovetsios, Arif Kocaman, Uzodimma, Campanharo, Miguel Cardoso (Gavranovic dk. 46), Kemen (Mensah dk. 75), Ali Karimi (Ramazan Civelek dk. 16), Carlos Mane (Emrah Başsan dk. 65), Mame Thiam


Yedekler: Cenk, İlhan Parlak, Baran, Talha, Ethem


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Haji Wright (dk. 33 ve 68), Fredy (dk. 52), Bertuğ (dk. 90+6) (Antalyaspor)


Sarı Kart: Fernando Martins (Antalyaspor)

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