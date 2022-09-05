Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor:0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahası dışından Fredy'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
61. dakikada Cemali Sertel'in kaptırdığı topta Hajradinovic'in pasında Eyserric, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Topa müdahale etmek isteyen Cemali Sertel, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-2
76. dakikada Ghacha, ceza sahası dışında buluştuğu meşin yuvarlağı kale önüne kadar getirdi. Ghacha'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
90+6. dakikada Boffin ile karşı karşıya kalan Bohoken'in vuruşunda Boffin meşin yuvarlağı elleriyle kornere gönderdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Sinan Gümüş dk. 79) , Veysel Sarı, Kudryashov (Cemali Sertel dk. 59), Güray Vural, Fernando Martins, Fredy, Soner Aydoğdu (Gökdeniz Bayrakdar dk. 45), Sam Larsson (Ghacha dk. 45), Luiz Adriano (Hakan Özmert dk. 67), Haji Wright
Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Amar, Ufuk Akyol, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Groavac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı (Aytaç Kara dk. 66), Eysseric (Jeffrey Kevın dk. 90), Mamadou Fall (Yunus Mallı dk. 88), Celina (Ahmet Emin Engin dk. 66), Bahoken
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Oğuzhan Efe, Erdem Çetinkaya, Mehmet Feyzi, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Hadergjonaj (dk. 45+4), Cemali Sertel (dk. 61 k.k.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Turgay Gemicibaşı, Ahmet Mortadha, Celina, Hajradinovic, Ahmet Emin Yıldırım (Kasımpaşa), Hakan Özmert, Güral Vural (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Fredy (dk. 90) (Antalyaspor)