İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Spor Toto Süper Lig: Antalyasppor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Tshabalala'nın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta gitti.


5. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Charles'in ortasında, defansın anlaşmazlığında topu önünde bulan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç'in şutu üstten auta gitti.


12. dakikada sağ kanttan topla ilerleyen Nazım Sangaren'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırması üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, golü iptal etti. VAR incelemesinin ardından Aydınus golü verdi. 1-0


21. dakikada Musa Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kalecide kaldı.


32. dakikada ceza sahası sol çapraz noktasına yakın yerden kazanılan serbest vuruşta Tshabalala'nın şutunda top az farkla üstten auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Charles, Amilton, Fredy, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Tarık Çamdal, Zeki Yıldırım, Drole, Doğukan Sinik,Harun Alpsoy, Doukara, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Schwechlen, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Kone, Emrah Başsan, Tshabalala, Eduok, Sunu


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Munsy, Serkan Kurtuluş, Samed Ali Kaya, Rashad Muhammed,Krıstıan Opseth, Lokman Gör, Sefa Akgün, Jasmın Scuk


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Mevlüt Erdinç (dk. 12) (Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.