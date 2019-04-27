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Spor Toto Süper Lig: Antalyasppor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan arka direğe ortasında iyi yükselen Kanstrup'un kafa vuruşunda top yere de çarparak üst kale direği üstünden az farkla auta çıktı.


52. dakikada ceza sahası içinde Celutska ile girdiği ikili mücadelede Emrah Başsan yerde kaldı. Mavi-beyazlı oyuncuların penaltı itirazları üzerine hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.


54. dakikada penaltıyı kullanan Sunu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


63. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda çıkardı. Dönen topu defans kornere attı.


73. dakikada kısa paslarla ceza sahasına giren Serdar Özkan pasını Fredy'e bıraktı, bu futbolcunun plasesi üstten auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş (Harun Alpsoy dk. 68), Charles, Amilton, Fredy, Serdar Özkan (Doukara dk. 72), Mevlüt Erdinç (Doğukan Sinik dk. 84 ?)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Tarık Çamdal, Zeki Yıldırım, Drole, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Schwechlen, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Kone (Jasmın Scuk dk. 81), Emrah Başsan, Tshabalala (Rashad Muhammed dk. 46), Eduok(Samed Ali Kaya dk. 89 ?), Sunu


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Munsy, Serkan Kurtuluş, Samed Ali Kaya, Krıstıan Opseth, Lokman Gör, Sefa Akgün


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Mevlüt Erdinç (dk. 12) (Antalyaspor), Sunu (dk. 54 pen.) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Sarı kartlar: Nazım Sangare (Antalyaspor), Kone (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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