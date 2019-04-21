Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyasopr: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında A. Alanyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez'in ceza sahasına gerçekleştirdiği ortada, penaltı noktası yakından topla buluşan Cisse'nin röveşatasında kaleci Harun Tekin yatarak topa son anda müdahale etti.
36. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Valbuena'nın ortasında, ön direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
39. dakikada defansın hatasını fırsat bilen Baiano'nun sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
40. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında topla buluşan Ozan Tufan'ın iyi yükselip vurduğu kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez'in vuruşunda top kaleci Harun Tekin'i geçti. Son anda araya giren Mehmet Topal topu uzaklaştırdı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz Baiano, Caulker, Wellington, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez, Campos, Cisse
Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan Ayaroğlu, Emre Bekir, Junior Fernandes, Taha Yalçıner, Josef Sural, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew
Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Zajc, Frey, Jailson, Neustaedter, Sadık Çiftpınar, Oğuz Kağan Güçtekin
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)