Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ljajıc'ın şutu üstten auta gitti.
25. dakikada Quaresma ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ljajıc'ın şutunu kaleci kornere çeldi.
34. dakikada Fernandes'in ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut defansa da çarparak kaleye yöneldi. Gole giden topu kaleci uzanarak son anda kurtardı.
36. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dorukhan Toköz, yerden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
41. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunu kaleci kurtardı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Nskala, Tzavelllas, Merih Demiral, Baiano, Ceyhun Gülselam, Sackey, Djalma, Efecan Karaca, Fernandes, Cisse
Yedekler: Ufuk Ceylan, İsmail Ünal, Manıatıs, Rogerıo Da Sılva, Kaan Kanak, Vıllafanez, Hasan Ayaroğlu, Welınton,Taha Yalçıner
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Medel, Dorukhan Toköz,Mustafa Pektemek, Ljajıc, Quaresma, Güven Yalçın
Yedekler: Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Hutchınson, Fatih Aksoy, Gökhan Töre, Ların, Utku Yuvarkuran, Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Güven Yalçın, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Djalma (Aytemiz Alanyaspor)