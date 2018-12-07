Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
47. dakikada Fernades'in sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
64. dakikada Fernandes'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
67. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Djalma Campos'un vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
69. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanın gönderdiği ortasında kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta çıktı.
80. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.
90+1. dakikada Fernandes'in sol kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Vıllafanez, kontrolünün ardından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci çıkardı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç,Hakan Yemişken
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Nskala, Tzavelllas, Merih Demiral, Baiano, Ceyhun Gülselam, Sackey, Djalma (Villafanez dk. 83 ?), Efecan Karaca (Hasan Ayaroğlu dk. 90 ?), Fernandes, Cisse (Bodo dk. 90 ?)
Yedekler: Ufuk Ceylan, İsmail Ünal, Manıatıs, Kaan Kanak, Welınton, Taha Yalçıner
Teknik direktör: Sergen Yalçın
Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Medel, Dorukhan Toköz (Ların dk. 83 ?), Mustafa Pektemek (Vagner Love dk. 62), Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın (Oğuzhan Özyakup dk. 72)
Yedekler: Tolga Zengin, Hutchinson, Fatih Aksoy, Gökhan Töre, Utku Yuvarkuran
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Güven Yalçın, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Djalma, Sackey, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)