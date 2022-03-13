Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
16. dakikada Zajc'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mezut Özil'in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
19. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanı dışından plase vuruşunu kaleci Altay güçlükle çıkardı.
21. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine yerden yapılan ortada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Novais'in vuruşunu kaleci güçlükle engelledi. Dönen topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutu defansa çarparak kornere gitti.
26. dakikada Altay Bayındır'ın savunma arkasına gönderdiği topta Rossi, kalecinin üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada Mesut Özil'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Dursun'un plase vuruşu sol alt kale direğinden oyun alanına döndü.
38. dakikada sol kanattan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Miha Zajc'ın gelişine vuruşu üstten auta gitti.
44. dakikada Alanyaspor'da savunma arkasına sarkan Efecan Karaca vuruşunu yapmak isterken, Kim araya girdi, kaleye yönelen topu Altay güçlükle kornere çeldi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Milinovic, Awaziem, Juanfran, Umut Güneş, Novais, Tayfur Bingöl, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Erencan Yardımcı, Diedhiou, Emirhan Aydoğan, Candeias, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Zajc, Crespo, Rossi, Samuel, Mesut Özil, Serdar Dursun
Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Sosa, Berisha, Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Rossi (dk. 26)(Fenerbahçe)