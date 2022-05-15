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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada ceza sahası dışında Emre Akbaba'nın pasıyla buluşan Borja, uzak mesafeden kaleye şut denedi. Borja'nın sert şutunu kaleci Mustafa Bozan iki hamlede kurtardı.


23. dakikada sol köşede topu kapan Efecan Karaca pasını Diedhiou verdi. Direkt kaleyi düşünen Diedhiou'nun şutu kaleciden döndü.


25. dakikada Oğuz Aydın sağ köşeden açtığı ortaya karambolde Sagal vurdu. Sagal'ın vuruşunun filelerle buluşmasını Alanyaspor'da Umut Güneş kale önünde engelledi.


45. dakikada Mirza Cihan savunma arkasına gönderdiği pasıyla Figueiredo buluştu. Birkaç metre topu süren Figueiredo, Marafona'nın kalesinde uzaklaştığını fark ederek aşırtma şut denedi. Figueiredo'nun şutu az fakla dışarıya çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç


Alanyaspor: Marafona, Borja, Furkan Bayır, Juanfran, Fatih Aksoy, Fer, Umut Güneş, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Diedhiou


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Emirhan Aydoğan, Eduardo, Novais, Candeias, Mevlja, İsmail Zehir, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Ümit Akdağ


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Gaziantep FK: Mustafa Bozan, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Vetrih, Doğan Erdoğan, Sagal, Mirza Cihan, Figueiredo, Maxim


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Djilobodji, Olkowski, Messaoudi, Recep Niyaz, Borwen, Mendyl, Merkel, Kitsiou, Stankovski


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Furkan Bayır (Alanyaspor), Halil İbrahim Pehlivan, Sagal (Gaziantep FK)

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