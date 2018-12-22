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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Campos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.


33. dakikada Visca'nın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Napoleoni'nin çektiği şutta Da Costa'ya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti.


34. dakikada sol kanatta Edin Visca'dan topu kapan N'Sakala, pasını ceza yayı üzerindeki Efecan'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.


41. dakikada Da Costa'nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca'nın ceza alanına girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Taha, Efecan, Sackey, Villafanez, Fernandes, Bobo (Campos dk. 10)


Yedekler: İsmail, Ufuk, Cenk Ahmet, Welinton, Kaan, Maniatis, Hasan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut (Attamah dk. 45+1 ?), Da Costa, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor


Yedekler: Volkan, Uğur, Karim Hafez, Elia, Arda, Kerim Frei, Jojic, Soner, Bajic


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Edin Visca (dk. 41) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Taha (Aytemiz Alanyaspor), Caiçara (Medipol Başakşehir)

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