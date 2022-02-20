İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Novais'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.


59. dakikada kazanılan serbest vuruşta yerden gelen pası Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine doldurdu, ceza sahası içerisinde topun gelişine vuran Milunovic'in şutu az farkla direğin yanından auta gitti.


65. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine girmek isteyen Candeias, Ahmet Can'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.


66. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Eduardo'nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.


72. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Akbaba ortaladı, savunma topu karşıladı. Dönen topa Candeias gelişine vurdu, top üstten auta gitti.


86. dakikada Fuertes'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşunu yapan Candeias topu üstten auta gönderdi.



Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja (Tayfur dk. 63), Novais (Leroy Fer dk. 72), Emre Akbaba, Efkan (Umut Güneş dk. 63), Efecan Karaca (Oğuz dk. 82 ?), Candeias, Eduardo (Diedhiou dk. 72)


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Awaiem, Mevlja, Furkan


Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos


Trabzonspor: Uğurcan (Erce dk. 79), Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Dorukhan (Berat dk.71), Siopis, Bakasetas (Yunus dk. 84), Visca, Nwakaeme (Kouassi dk. 71), Cornelius (Djaniny dk. 71)


Yedekler: Hüseyin, Serkan, M. Cem, Yusuf, Koita


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Nwakaeme (dk. 5 ve 27), Cornelius (dk. 36), Dorukhan (dk.39) (Trabzonspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.