Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Novais'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.
59. dakikada kazanılan serbest vuruşta yerden gelen pası Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine doldurdu, ceza sahası içerisinde topun gelişine vuran Milunovic'in şutu az farkla direğin yanından auta gitti.
65. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine girmek isteyen Candeias, Ahmet Can'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Eduardo'nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.
72. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Akbaba ortaladı, savunma topu karşıladı. Dönen topa Candeias gelişine vurdu, top üstten auta gitti.
86. dakikada Fuertes'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşunu yapan Candeias topu üstten auta gönderdi.
Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja (Tayfur dk. 63), Novais (Leroy Fer dk. 72), Emre Akbaba, Efkan (Umut Güneş dk. 63), Efecan Karaca (Oğuz dk. 82 ?), Candeias, Eduardo (Diedhiou dk. 72)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Awaiem, Mevlja, Furkan
Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos
Trabzonspor: Uğurcan (Erce dk. 79), Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Dorukhan (Berat dk.71), Siopis, Bakasetas (Yunus dk. 84), Visca, Nwakaeme (Kouassi dk. 71), Cornelius (Djaniny dk. 71)
Yedekler: Hüseyin, Serkan, M. Cem, Yusuf, Koita
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Nwakaeme (dk. 5 ve 27), Cornelius (dk. 36), Dorukhan (dk.39) (Trabzonspor)