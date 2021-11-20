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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ghezzal'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde oluşan karambolde Kenan vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


14. dakikada sağ taraftan Efecan'ın ortaya çevirdiği topa ön direkte Babacar'ın direkt vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0


24. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Pjanic'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


40. dakikada Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.


40. dakikada Vida'nın hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşanEmre Akbaba kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Alper Ulusoy VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç,


Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Davidson, Emre Akbaba, Babacar


Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Milunovic, Fer, Buluthan Bulut, Efkan Bekiroğlu, Novais, Diedhiou, Eduardo, Candeias


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan Karaman


Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Montero, N'koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Teixeira, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Babacar (dk. 14) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Efecan Karaca, Bülent Korkmaz (Teknik Direktör) (Aytemiz Alanyaspor), Ghezzal (Beşiktaş)

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