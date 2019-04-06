Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Lima, boş kaleye şutunu göndermek istedi ama kaleci Haydar müthiş bir refleksle topun sahibi oldu.

49. dakikada Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca, ceza sahasının önünde şut açısı yakaladı ve çok sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Papiss Cisse, ceza sahasının önünde şut şansı yakaladı. Kaleyi karşısına alan Cisse topu ayağından çıkardı ancak Latovlevici son anda yaptığı müdahaleyle bariz gol şansının önüne geçti.

68. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan, ceza sahasında önünde kalan topa yakın mesafeden sert vurdu ancak top üst direkten döndü.

72. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında savunmadan topu orta sahaya kadar taşıyan Cisse, Villafanez'in önüne bıraktı. Villafanez'in ortasına çok düzgün vuran Cisse topu ağlara gönderdi. 1-0

88. dakikada gelişen Bursaspor atağında Ertuğrul'un indirdiği topa kale ağzında Tunay vurmak istedi ancak yakın mesafeden yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halit Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç ? (Baiano dk. 10), Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Papiss Cissex, Djalma Campos (Isaac Sackey dk. 87 ?), Josef Sural (Lucas Villafanez dk. 59)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik, Taha Yalçıner, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Umut Meraş (Iasmin Latovlevici dk. 41) Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Burak Kapacak, Aytaç Kara, Henri Saivet, Stephane Badji, Tunay Torun, Yusuf Erdoğan (Onur Atasayar dk. 70), Umut Nayir (Allano Lima dk. 46 ?)

Yedekler: Okan Koçuk, Santiago Vergini, Furkan Emre Ünver, Ramazan Keskin, Muhammed Emin Sarıkaya, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Cisse (dk. 72) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici (Bursaspor), Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam, Josef Sural, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Haydar Yılmaz (Aytemiz Alanyaspor)