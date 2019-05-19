Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı )
6. dakikada sağ köşe noktasına yakın bir yerden Efecan'ın ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin vuruşu az farkla dışarı çıktı.
12. dakikada sağ kanattan Baiano'nun ortasında kale önünde Villafanez'in vuruşunda en son Cisse'nin dokunmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baino'nun ortasında topla buluşan Campos gelişine sert vurdu. Savunmadan dönen topa Efecan tekrar şut çekti. Kaleye yönelen topu file bekçisi Gökhan ayaklarıyla çıkardı.
20. dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Steven'ın pasıyla topla buluşan Campos bekletmeden ceza sahasına koşu yapan Cisse'ye aktardı. Kaleciyle baş başa kalan Cisse sert şutu direkten döndü.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Baianox, Lucas Villafanezx, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Efecan Karacax, Ozan Tufan, Papiss Cissex
Yedekler: Haydar Yılmaz, Emre Bekir, Cenk Ahmet Alkılıç, Giorgos Tzavellas, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Joel Obi, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Morozyuk, Mohamed Abarhoun, Dario Melnjak, Chidozie Awaziem, Marwane Saadane, Fernando Boldrin, Aatif Chahechouhe, Aminu Umar, Okechukwu Azubuikex, Vedat Muriqi
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Montassar Talbi, Muhammet Çelik, Çınar Tarhan, Mustafa Saymak, Davide Petrucci, Abdullah Durak
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Papiss Cisse (dk. 12) (Aytemiz Alanyaspor),
Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, (Aytemiz Alanyaspor),