Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı )
62. dakikada gelişen Çaykur Rizespor kontratağında uzun topta pozisyon bulan Aminu Umar hızla ceza sahasına girdi. Kalesinden ayrılan Ufuk'ın müdahalesiyle yerde kalan Umar'ın pozisyonunda maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat Muriç meşin yuvarlağı kaleci Ufuk'un solundan filelerle buluşturdu. 1-1
75. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Villafanez kaleciyle baş başa kaldı ancak Gökhan'ın kayarak müdahalesiyle top kale direğine çarparak kornere gitti.
90. dakikada Rizespor'un kullandığı korner vuruşunda Umar'ın ortasında kale önünde yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunu üst direkte kaleci Ufuk kornere çeldi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil,
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Baianox, Lucas Villafanezx, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos (Junior Fernandes dk. 63), Efecan Karacax (Hasan Ayaroğlu dk. 71), Ozan Tufan (Joel Obi dk. 76), Papiss Cissex,
Yedekler: Haydar Yılmaz, Emre Bekir, Cenk Ahmet Alkılıç, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Morozyuk (Koray Altınay dk. 90 ?), Mohamed Abarhoun, Dario Melnjak, Chidozie Awaziem, Marwane Saadane, Fernando Boldrin, Aatif Chahechouhe (Mustafa Saymak dk. 83 ?), Aminu Umar, Okechukwu Azubuikex (Davide Petrucci dk. 83 ?), Vedat Muriqi
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Montassar Talbi, Muhammet Çelik, Çınar Tarhan, Abdullah Durak
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Papiss Cisse (dk. 12) (Aytemiz Alanyaspor), Vedat Muriqi (dk. 62) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Lucas Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Mohamed Abarhoun (Çaykur Rizespor)