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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında A. Alanyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Welinton'un sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Campos'un kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.


50. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yerden verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Ayew, meşin yuvarlağı penaltı noktasında Valbuena ile buluşturdu. Valbuena'nın vuruşunda Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.


52. dakikada Welinton'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun Tekin, ilk hamlede kontrol edemediği topu çizgi üzerinde iki hamlede uzaklaştırdı. Ardından topu önünde bulan Villafanez, yaptığı vuruşta meşin yuvarlar yan ağlarda kaldı.


57. dakikada Campos'un ceza sahasına ortasında Sadık Çiftpınar'dan seken top, altı pasta Villafanez'in önünde kaldı. Villafanez'in içeriye aktardığı topla arka direkte buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0


63. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka kale direği hizasında topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.


71. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına ortasında, Ozan Tufan'ın topukla geriye çıkardığı topla penaltı noktası üzerinde buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in ayaklarına çarparak kornere çıktı.


84. dakikada kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Cisse'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


86. dakikada Isla'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Frey'in vole vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz , Baiano, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca (Hasan Ayaroğlu dk. 90+4 ?), Villafanez (Taha Yalçıner dk. 90+1 ?), Campos (Junior Fernandes dk. 90+2 ?), Cisse


Yedekler: Ufuk Ceylan, Emre Bekir, Josef Sural, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz (Sadık Çiftpınar dk. 46), İsmail Köybaşı (Frey dk. 60), Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Zajc dk. 69), Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew


Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Jailson, Neustaedter, Oğuz Kağan Güçtekin


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Efecan Karaca (dk. 57) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kart: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

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