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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Mitroglou kafayı vurdu, top kaleci Haydar'da kaldı.


9. dakikada Alanyaspor atağında Fernandes'in sol kanattan ön direğe doğru yaptığı ortaya Cisse kafa vurdu ancak top yandan autta gitti.


13. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında rakipten topu şık bir çalımla alan Fernandes bekletmeden Villafanez'e aktardı. Villafanez'in pasında Cisse diziyle indirdiği topa dönerek çok sert vurdu, kaleci Muslera direk dibinden topu çıkarmayı başardı.


16. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in pasında topla buluşan Campos bekletmeden topu koşu yapan Villafanez'e aktardı. Villafanez ise ceza sahası dışından gelişine sert vurdu fakat top Muslera'da kaldı.


22. dakika Efecan'ın kullandığı taç atışı sonrası ceza alanı sağ çaprazında topu alan Cisse bekletmeden plase vurdu top üstten auta gitti.


33. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan ortaladığı topu boş pozisyondaki Fernandes'e aktardı. Fernandes'in arka direkte vurduğu kafa vuruşunu kaleci Muslera, zorlanmadan kontrol etti.


39. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala'nın pasında sol kanatta topla buluşan Fernandes hızla rakip sahaya sokuldu. Ceza sahasının yaklaşık 5 metre gerisinde topu önüne açan Fernandes'in sert vuruşunu kaleci Muslera ikinci müdahalede kontrol edebildi.


45+1. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun sağ kanattan ortasına arka taraftaki Junior Fernandes kafayı vurdu, top Muslera'nın kucağına gitti.


45+3. dakikada orta sahada kullanılan serbest vuruşta yükselen topu koşu yapan Fernandes ileriye koşu yapan Campos'a indirdi. Bu oyuncu ise ceza sahasının yaklaşık 30 metre dışından yaptığı aşırtma vuruş kaleci Muslera'yı geçerek ağlarla buluştu: 1-0



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Cisse


Yedekler: Ufuk Ceylan, Ozan Tufan, Hasan Ayaroğlu, Caulker, Taha Yalçıner, Sural, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Galatasaray: Muslera, Mariano ? (Ömer Bayram dk. 18), Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou


Yedekler: İsmail Çipe, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Selçuk İnan, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş, Yunus Akgün


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Fernandes (dk. 45+3) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Luyindama, Fernando (Galatasaray)

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