Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın ara pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli hızla çizgiye doğru sokularak sert vurdu. Top kaleci Haydar'ın üstünden ağlarla buluştu. 1-1

61. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanına sokulan Fernandes, önündeki Linnes'ten şık bir çalımla sıyrıldı ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta çıktı.

78. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun ortasına kale alanı içinde Fernandes kafayı vurdu ancak top kaleci Muslera'da kaldı.

85. dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanattan savunma arkasına sarkan Onyekuru son çizgide kaleciden sıyrıldı ve vuruşunu yapmak istedi ancak öncesinde hakem, kaleciye faul yapıldığını belirtti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welintonx, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Efecanx, Camposx, Villafanezx (Taha Yalçıner dk. 89 ?), Fernandesxx (Ozan Tufan dk. 80) Cissex (Sural dk. 90 ?)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan Ayaroğlu, Caulker, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Muslera, Mariano (Ömer Bayram dk. 18), Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli (Yunus Akgün dk. 82 ?), Belhanda, Onyekurux, Mitroglou (Sinan Gümüş dk. 53)

Yedekler: İsmail Çipe, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Selçuk İnan, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Fernandes (dk. 45+3) (Alanyaspor), Feghouli (dk. 52) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Luyindama, Fernando, Ndiaye, Sinan Gümüş (Galatasaray), Welinton, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)