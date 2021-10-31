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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Efe Can, yerden içeriye kesti. Ceza sahasında topun gelişine düzgün bir vuruş yapan Davidson, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0


38. dakikada Juanfran'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Marafona kurtardı. Seken topu Göztepe defansı uzaklaştırdı.


43. dakikada defansın arasına atılan ara pasına hareketlenen Ndiaye'nin, ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut direğe çarparak taca çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek


Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Tayfur, Mevlja, Milunovic, Juanfran, Fatih, Umut, Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou


Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy, Eduardo, Candeias, Babacar, Efkan, Awaziem, Novais, Oğuz Aydın


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Göztepe: İrfan, Kahraman, Soner, Arslanagic, Nwobodo, Atakan, Yalçın, Burekovic, Murat, Jahovic, Ndiaye


Yedekler: Kerim Alıcı, Beykan Şimşek, Lourency, Arda Özçimen, Makana Baku, Efe Can Saçıkara, Ideye, Angel, Berkan, Tijanic


Teknik Direktör: N. El Maestro


Gol: Davidson (dk.3) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Nwobodo, Atakan, Murat, Burekovic (Göztepe)

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