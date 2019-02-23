Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sağ kanattan Baiano'nun ceza sahasına yaptığı ortada defanstan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle ilk önce sayılmadı. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, filelere giden meşin yuvarlağı geçerli saydı. 1-0
23. dakikada Ozan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında kale önünde Welinton'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
25. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topla buluşan Perica'nın şutu dışarı gitti.
31. dakikada Ozan'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cisse'nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
41. dakikada Popov, Campos'a yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası Kasımpaşalı oyuncu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Ozan, Efecan, Djalma Campos, Villafanez, Papiss Cisse
Yedekler: Ufuk Ceylan, Caulker, Cenk Ahmet, Hasan Ayaroğlu, Isaac Sackey, Hakan Erçelik, Taha Yalçıner, Josef Sural
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Veysel, Karim Hafez, Popov, Sadiku, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Perica
Yedekler: Eray Birniçan, Ramazan Köse, Veigneau, Uğurcan Yazğılı, Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik, Hasan Bilal, İlhan Depe, Özgür Çek, Koita
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Gol: Papiss Cisse (dk. 7) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Popov (dk. 41) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Perica, Villafanez (Kasımpaşa), Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor)