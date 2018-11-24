Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımının 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Cisse'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Maniatis'in şutunda Sapunaru son anda ayak koyarak topu kornere çeldi.

18. dakikada sağdan rakip sahaya sokulan Efecan kale önünde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun gerisine gelen Cisse'nin attığı sert şut direkten döndü. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada Campos'un soldan yerden pasında ceza sahası içinde Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci Kucher kornere çeldi.

45. dakikada Baino'nun ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin şutu ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

45+2 dakikada Alanyaspor'un korner vuruşunda ceza alanında Ceyhun savunma tarafından düşürüldü. Bu pozisyonun ardından oyuncuların itirazı üzerine hakem Arda Kardeşler, VAR sistemini inceleyerek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Atışı kullanan Campos topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Maniatis, Isaac Sackey, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Efecan Karaca, Papiss Cisse,

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton Silva, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Lucas Villafanez, Taha Yalçıner, Junior Fernandes, Bobo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Silviu Lung, Atila Turan Oleksandr Kucher, Levent Gülen, Cristian Sapunaru, Silvestre Varela, Bilal Başacıkoğlu, Tjaronn Chery, Bernard Mensah, Şamil Cinaz, Umut Bulut

Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım Adem Doğan, Hakan Çıtak, Mert Özyıldırım, Kazım Çelik

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: Campos (dk. 45+2) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Atila Turan, Sapunaru (Kayserispor)