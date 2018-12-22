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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Clichy'den kazandığı topla ceza sahası içine giren Baiano'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.


63. dakikada Villafanez'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Fernandes, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


67. dakikada Campos'un ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Sakala'nın yerden çektiği şutu kale önünde savunma uzaklaştırdı.


75. dakikada Efecan'ın pası ile ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Villafanez'in şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.


90. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Gökhan İnler'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar oyun alanına çeldi.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Taha, Efecan, Sackey (Welinton dk. 46), Villafanez (Maniatis dk. 90+2 ?), Fernandes, Bobo (Campos dk. 10)


Yedekler: İsmail, Ufuk, Cenk Ahmet, Kaan, Hasan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut (Attamah dk. 45+1), Da Costa, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Visca, Mossoro (Bajic dk. 71), Napoleoni (Arda dk. 66), Adebayor


Yedekler: Volkan, Uğur, Karim Hafez, Elia, Kerim Frei, Jojic, Soner


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Edin Visca (dk. 41) (Medipol Başakşehir), Fernandes (dk. 63) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Welinton (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Taha, Merih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Caiçara, Bajiic (Medipol Başakşehir)

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