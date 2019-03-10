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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Baiano'nun vuruşunda top Lokman'ın eline çarpınca hakem Mete Kalkavan VAR'ın ardından penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kulanan Cisse'nin vuruşunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.


52. dakikada Eduok'un sol kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Emrah vuruşunda kaleci Haydar topu çeldi.


59. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında arka direkte Papiss Cisse, Kanstrup'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Welinton, sağ üst köşeye doğru yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0


77. dakikada Sunu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu almak isteyen Leo, Efecan'ın müdahalesiyle yere düşünce Mete Kalkavan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı kullanan Gilles Sunu, kalenin ortasına çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-1


80. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın uzun pasını Cisse ceza sahası çizgisi üzerine topun gelişine ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.


90+3. ceza sahasına sokulan Efecan, Emre'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi 4'üncü kez penaltı noktayı işaret etti. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Cisse'nin vuruşu üsten dışarı çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Tzavellas, Baiano, Sackey, Josef Sural (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 78), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan (Taha Yalçıner dk. 90 ?), Cisse


Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Lokman Gör, Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup, Leo Schwechlen, Samuel Eduok (Gilles Sunu dk. 61), İbrahim Akdağ (Moussa Kone dk. 34), Jasmin Scuk (Taylan Antalyalı dk. 75 ?), Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Ridge Munsy


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Egemen Korkmaz, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Sefa Akgün, Siphiwe Tshabalala, Kristian Opseth


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Cisse (dk. 45+2), Welinton (dk. 59 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Sunu (dk. 77 pen.)


Sarı kartlar: Kanstrup (BB Erzurumspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)

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