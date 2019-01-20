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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Cenk'in ara pasında topla buluşan Cisse arka direğe ortasında Fernandes'in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından Efecan şutu üsten auta gitti.


23. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasını ön direkte Merih uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Rybalka'nın sert şutu üstten auta çıktı.


36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'yi Ziya Erdal yere düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Campos, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


45+1. dakikada Campos'un pasında sağ korner noktasında topu kontrol eden Efecan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Efecan beklemeden kaleye doğru pası tüm oyuncuları geçerek arka direkte Fernandes ile buluştu. Bu oyuncunun ise gelişine plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Merih Demiral, Cenk Ahmet Alkılıç, N'Sakala, Tzavellas, Villafanezx, Fernandesx, Ceyhun Gülselam, Camposx, Efecan Karacax, Cisse


Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Ozan Tufan, Josef Sural


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Douglas, Bjarsmyr, Paul Papp, Rybalka, Delvin Ndinga, Emre Kılınç, Torje, Hakan Arslan, Muhammet Demir


Yedekler: Rochet, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Kone, Diabate


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Campos (dk. 36), Fernandes (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kart: Hakan Arslan (Sivasspor)

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