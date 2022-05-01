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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

1’lik skorla galip ayrıldı.

1'lik skorla galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada sağ kanattan Candeias'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Eduardo'nun çaprazdan vuruşunu kaleci Abdülsamed kornere çeldi.


65. dakikada sol kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl, ceza sahası içine doğru ilerledi. Altıpasın biraz önünde bekleyen Candeias, Tayfur'un pasıyla topu filelerle buluşturdu. 1-1


66. dakikada Alanyaspor'da Tayfur sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte Tayfur'un pasıyla buluşan Oğuz Aydın'n kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


71. dakikada ceza sahası dışında Emre Akbaba'nın pasıyla kaleyi yoklayan Candeias'ın şutu az farkla auta çıktı.


90+1. dakikada Alanyaspor'da Eduardo rakip savunmanın arkasında topla buluştu. Kısmen kaleci ile karşı karşıya kalan Eduardo'nun vuruşu üstten dışarı çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Turgut Doman, Selahattin Altay, Hakan Karabalcık


Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Milunovic, Furkan Bayır, Borja, Novais (Fer dk. 84 ?), Efkan Bekiroğlu (Tayfur Bingöl dk. 58), Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın (Umut Güneş dk. 75), Eduardo


Yedekler: Marafona, Ahmet Gülay, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Fatih Aksoy, Mevlja, İsmail Zehir


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Barış Başdaş, Awuku, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Dicko, Rahman Buğra Çağıran (Atakan Müjde dk. 69), Jospin, Mert Miraç Altıntaş (Osman dk. 75), Tetteh (Umut Taniş dk. 81)


Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Emircan Baykadar, Ercan Yaşa, Muhammed Emin Sarıkaya, Kerem Altunışık, Berat Mert


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Dicko (dk.31) (Yeni Malatyaspor) Candeias (dk. 65) Oğuz Aydın (dk. 66)


Kırmızı Kart: Kenan Özer (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Oğuz Aydın, Novais (Alanyaspor)

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