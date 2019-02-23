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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Trezeguet sağ çaprazdan içeri sokuldu, yerden vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.


53. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan Baiano'nun ortaladığı topa gerilerden gelen Papiss Cisse savunmadan önce nefis bir kafa vuruşu yaptı ve topu sol alt köşeden ağlara gönderdi. 2-0


54. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Villafanez sol ayağıyla çok sert vurdu. Direkten dönen topu Djalma kaleye yollamak istedi ancak savunma araya girerek kornere çeldi.


72. dakikada Alanyaspor atağından Nsakala'nın ortasında penaltı noktası üzerindeki Ozan'a aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunu kaleci Scuffet müthiş bir hamleyle kornere tokatladı.


90. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanatta üç kişinin arasından nefis sıyrılan Cenk Ahmet'in içeri yerden çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Sural gelişine vurarak filelerle buluşturdu. 3-0


90+2. Dakikada Alanyaspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Villafanez doğrudan kaleyi denedi ancak kaleci Scuffet topu kornere tokatladı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Ozan (Isaac Sackey dk. 77) Efecan (Cenk Ahmet dk.87 ?), Djalma Campos, Villafanez, Papiss Cisse (Josef Sural dk. 82)


Yedekler: Ufuk Ceylan, Caulker, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik, Taha Yalçıner


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Veysel, Karim Hafez (Özgür Çek dk. 80 ?), Popov, Sadiku, Tarkan, Khalili, Hajradinovic (Depe dk. 68 ?), Trezeguet, Perica (Koita dk. 46)


Yedekler: Eray Birniçan, Ramazan Köse, Veigneau, Uğurcan Yazğılı, Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik, Hasan Bilal, İlhan


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Papiss Cisse (dk. 7 ve 53), Sural (dk. 90) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Popov (dk. 41) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Koita, Perica (Kasımpaşa), Lucas, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

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