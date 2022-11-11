Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol kanattan Stambouli'nin ortasında kale önünde Belhanda'nın şutu kaleci Runarsson'da kaldı.
34. dakikada Oğuz Aydın ile duvar pası yapan Efecan Karaca son çizgiye inerek ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Hassan'ın kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.
44. dakikada orta sahadaki ikili mücadelede topu korumaya çalışan Belhanda'nın Fatih Aksoy'a dirsekle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, Belhanda'ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Balkovec, Yusuf Özdemir, Fer, Doumbia, Umut Güneş, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Rassoul, Lusamba, Efkan Bekiroğlu, Targhalline, Eduardo, Candeias, Cavaleiro, Diedhiou
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi, Samet Akaydın, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Gulbrandsen
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gökhan İnler, Bjarnason, Gökhan Töre, Berk Yıldız, Erhun Öztümer, Assombalonga
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Kırmızı kart: Belhanda (dk. 44) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Rodrigues (Adana Demirspor)