Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
17. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza sahası çizgisine kadar ilerledi. Gradel'in kaleye düzgün şutunu kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.
29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası gerisinde verdiği pasta kaleci Runarsson'u önde gören Gradel direkt kaleyi düşündü. Gradel'in şutunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.
32. dakikada Alanyaspor'dan Umut Güneş'in ayağında topu kapan Gradel pasını Yatabare ile buluşturdu. Yatabare'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat'ın gelişine şutu az farkla auta gitti.
45+1. dakikada Sivassor'un kazandığı serbest vuruşta Uğur Çiftçi ceza sahası içine ortaladı. Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-2
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar
Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fer, Rassoul, Ferhat, Doumbia, Umut Güneş, Pereira, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Ahmed Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Erencan Yardımcı, Eduardo, Cavaleiro, Fatih Aksoy, Candeias, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Lusamba
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
Yedekler: Muammer Yıldırım, Robin Yalçın, Camara, Emre Gökay, Alonso, Ahmed Musa, Keita, Medina, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk. 32 ve 45+1) (Sivasspor)