Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
50. dakikada kafayla geri pas yapan Umut Güneş topu kaleciye göndermek istedi. Kısa düşen topu alan Gradel hızla ceza sahasına girerek sert vurdu. Gradel'in şutu kaleci Runarsson'u da geçerek filelerle buluştu: 0-3
59. dakikada Charisis orta alanda kaptığı topla ceza sahası önüne kadar ilerledi. Burada Charisis'in yerden sert şutunu kaleci Runarsson parmak uçlarıyla kornere çeldi.
65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ferhat'ın ceza sahası içine ortaladığı topa Efecan'ın kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
71. dakikada Cavaleiro'nun sol kanattan açtığı ortaya Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı.
88. dakikada Sivasspor'un savunma arkasına gönderdiği topta Caidedo'nun ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Runarsson'da kaldı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar
Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fer, Rassoul (Fatih Aksoy dk. 56), Ferhat (Candeias dk. 69), Doumbia (Lusamba dk. 69), Umut Güneş, Pereira (Yusuf Özdemir dk. 56), Efkan Bekiroğlu (Cavaleiro dk. 56), Efecan Karaca, Ahmed Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Erencan Yardımcı, Eduardo, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan (Robin Yalçın dk. 74), Cofie, Charisis, Gradel (Ziya Erdal dk. 85 ?), Erdoğan Yeşilyurt (Alonso dk. 74), Yatabare (Caicedo dk.62)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Camara, Emre Gökay, Ahmed Musa, Keita, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk. 32 ve 45+1), Gradel (dk. 50) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Rassoul, Doumbia (Alanyaspor), Robin Yalçın, Cofie (Sivasspor)