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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada taç çizgisine yakın noktada Serginho, Alanyaspor'dan Rassoul'a faul yaptı. İtirazlar üzerine VAR'a giden hakem Numanoğlu, Serginho'ya kırmıza kart gösterdi.


6. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yaptı ancak Giresunspor savunması topu uzaklaştırdı.


26. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in, sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Runarsson kurtardı.


37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Görkem Sağlam'ın, altıpas üzerinden şutunu Runarsson kurtarıyor.


42. dakikada Alanyaspor'dan Furkan Bayır'ın şutunu kaleci Onurcan kurtardı.



Stat: Alanya


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum


Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Pereira, Rassoul (Oğuz Aydın dk. 33), Doumbia, Umut Güneş, Targhalline, Efecan Karaca, Ahmed Hassan


Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Fer, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Candeias, Çağan Kayra Erciyas, Yunus Bahadır, Lusamba


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar, Campuzano, Serginho, Görkem Sağlam, Borja, Bajic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Sergen Piçinciol, Senghor, Kuwas, Mejia, Rahmetullah Berişbek, Oğulcan Çağlayan, Savicevic, Kadir Seven, Şahin Dik


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sarı kartlar: Targhalline, Umut Güneş (Alanyaspor), Arias (Giresunspor)


Kırmızı kart: Serginho (dk. 3) (Giresunspor)

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