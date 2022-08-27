Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada İstanbulspor ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ethemi şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
75. dakikada Alanyaspor savunmasının arkasına gönderilen uzun pasla buluşan Topalli sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topalli'nin şutunu kaleci Runarsson son anda çeldi.
85. dakikada Abazaj, ceza sahası içinde Yusuf Özdemir'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada Candeias'ın kullandığı penaltıda kaleci Jensen gole izin vermedi.
87. dakikada İstanbulspor'da Abazaj penaltı sonrası hakeme yönelik itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+7. dakikada Tayfur Bingöl sol köşeden kullandığı serbest vuruşu ceza sahası içine ortaladı. Kimsenin dokunamadığı topu kaleci yumrukladı. Ceza sahası içinde kaleye doğru seken topu İstanbulspor'da Ali Yaşar çizgi önünde uzaklaştırdı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay
Corendon Alanyaspor: Runarsoson, Yusuf Özdemir, Balkovec, Furkan Bayır, Pereira (Tayfur Bingöl dk. 79), Efkan Bekiroğlu, Fer (Doumbia dk. 58), Zinedine Ferhat (Oğuz Aydın dk. 58), Lusamba (Umut Güneş dk. 45), Candeias, Eduardo (Erencan Yardımcı dk. 71)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Targhallıne, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas, Teknik Direktör: Francesco Farioli
İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya (Dijlan Aydın dk. 76), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi (Emir Kaan Gültekin dk. 80), İbrahim Yılmaz (Abazaj, dk. 72)
Yedekler: Mücahit Serbest, Alp Arda, Cajic, Ebert, Yusuf Ali Özer, Inainfe, Kağan Miray Yavaş
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Ethemi (dk. 48) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Abazaj (dk. 87) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Fer, Candeias, Furkan Bayır (C. Alanyaspor), İbrahim Yılmaz, Ethemi, Abazaj (İstanbulspor)