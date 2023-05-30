Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, Kasımpasa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Fall'ın ceza sahasına gönderdiği top kaleye yöneldi. Kaleci Yusuf meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
30. dakikada Kasımpaşa yine sağ kanatta atak geliştirdi. Ouanes'in pasına hareketlenen Aytaç Kara, gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
36. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Erencan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Candeias Fatih Aksoy, Furkan, Feddal, Yusuf, Fer, Doumbia, Efecan, Oğuz Erencan
Yedekler: Yavuz, Ahmet Gülay, Pedro Pereira, Balkovec, Ümit Akdağ, Umut Güneş, Lusamba, Eduardo, Cavaleiro, Koulouris
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Yasin, Hadergjonaj, Aytaç Kara, Malsa, Ouanes, Eysseric, Fall, Bahoken
Yedekler: Ertuğrul, Fabiano, Sadık, Gökhan Gül, Tunay Torun, Hajradinovic, Chouiar, Ahmet Emin, Berat, Koita
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kart: Valentin Eysseric (Kasımpaşa)