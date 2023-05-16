Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Cebrail'in ortasında arka direkte Alejandro Pozuelo'nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
24. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Michalak'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
45. dakikada ceza sahasına yakın noktada topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Feddal, Balkovec, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Candeias, Oğuz Aydın, Koulouris
Yedekler: Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Leroy Fer, Erencan, Eduardo, Fatih, Çağan, Yusuf Özdemir, Doumbia, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli
Yedekler: Erhan, Yasir Subaşı, Uğurcan, Pavicic, Muric, Kahraman, Oğulcan, Mehmet Ali, Bruno Paz, Mame Diouf
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevi
Gol: Pozuelo (dk. 15) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Umut, Yusuf Karagöz (Alanyaspor), Calvo (Konyaspor)