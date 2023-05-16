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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Cebrail'in ortasında arka direkte Alejandro Pozuelo'nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 0-1


24. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Michalak'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


45. dakikada ceza sahasına yakın noktada topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.



Stat: Kırbıyık Holding


Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak


Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Feddal, Balkovec, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Candeias, Oğuz Aydın, Koulouris


Yedekler: Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Leroy Fer, Erencan, Eduardo, Fatih, Çağan, Yusuf Özdemir, Doumbia, Yusuf Karagöz


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli


Yedekler: Erhan, Yasir Subaşı, Uğurcan, Pavicic, Muric, Kahraman, Oğulcan, Mehmet Ali, Bruno Paz, Mame Diouf


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevi


Gol: Pozuelo (dk. 15) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Umut, Yusuf Karagöz (Alanyaspor), Calvo (Konyaspor)

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