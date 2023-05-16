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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor evinde karşılaştığı Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Moreno'nun defansın arasına attığı pasa hareketlenip kaleciyle karşı karşıya kalan Mahir'in şutunu kaleci Runarsson kurtardı.


54. dakikada kaleci Ronnarsson'un hatası sonrası sol kanatta topla buluşan Guilherme, bekletmeden topu ceza sahası içerisine ortaladı. İçeriye hareketlenen Soner topun gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2


57. dakikada ceza sahası çizgisine yakın noktada serbest vuruş kazanan Alanyaspor'da topun başına Oğuz Aydın geçti. Oğuz'un şutunu kaleci Sehic uzanarak kornere çeldi.


63. dakikada yaklaşık 30 metreden Oğuz Aydın kaleyi yokladı, kaleci Sehic topu kornere çeldi.


74. dakikada ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Pozuelo'nun şutu, defans oyuncusuna da çarpıp ağlarla buluştu. 0-3


85. dakikada Eduardo'nun serbest vuruştan kullandığı şutta meşin yuvarlak direğe takıldı.



Stat: Kırbıyık Holding


Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak


Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Leroy Fer dk. 46), Furkan Bayır, Feddal, Balkovec (Yusuf Özdemir dk. 71), Lusamba, Umut Güneş (Eduardo dk.70) Efecan Karaca, Candeias, Oğuz Aydın (Erencan dk. 90+2 ?), Koulouris


Yedekler: Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Fatih, Çağan, Doumbia, Yusuf Karagöz


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak (Muric dk.82), Pozuelo (Oğulcan dk.78), Moreno (Mehmet Ali dk. 82) Mahir Emreli (Mame Diouf dk.64)


Yedekler: Erhan, Yasir Subaşı, Uğurcan, Pavicic, Kahraman, Bruno Paz


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevi


Goller: Pozuelo (dk.15 ve 74), Soner Dikmen (dk. 54) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Umut, Yusuf Karagöz, Oğuz Aydın, Lusamba, Leroy Fer (Alanyaspor), Calvo, Bouchalakis (Konyaspor)

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