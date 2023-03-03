Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Medipol Başakşehir ceza yayına yakın kısımdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç'ün şutunda kaleci Runarson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Yusuf'un ceza sahasına ortasında Ahmed Hassan'ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Furkan Ürün
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Feddal, Leroy Fer, Yusuf Özdemir, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan XX
Yedekler: Yusuf Karagöz, Pereira, Balkovec, Ferhat, Candeias, Lusamba, Doumbia, Eduardo, Koulouris, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Eden Karzev, Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed, Şener, Efe Koyuncu, Caner Erkin, Aleksic, Januzaj, Szysz, Mahmut Tekdemir, Keny, Figueiredo
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu