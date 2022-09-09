Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Oğuz sol kanattan kale içerisine gönderdiği pası arka direkte Efecan'dan önce Ankaragücü'nden Yasin araya girerek kornere gönderdi.
15. dakikada Alanyaspor Eduardo orta alandan aldığı topla ceza sahasına girerek pasını Oğuz'a aktardı. Oğuz'un şutu kaleci Bahadır'da kaldı.
18. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ariyibi'nin vuruşunu kaleci Runarsson çıkardı.
28. dakikada Pedrinhio'nun ara pasıyla buluşan Ariyibi'nin vuruşu az farkla auta gitti.
31. dakikada Oğuz'un pasıyla Doumbia, sol köşeden ceza sahasına girdi. Doumbia'dan önce Ankaragücü'nde Oğuz son anda topu kalecisine kazandırdı.
45+4. dakikada savunmadan hızlı çıkan Ankaragücü'nde Ariyibi'nin ceza sahasına havalandırdığı topa Pedrinhio istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat Altan
Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Fer dk. 14), Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Pereira, Oğuz Aydın, Doumbia, Eduardo
Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Ferhat, Cavaleiro, Candeias, Çağan Kayra Erciyas, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan, Lusamba,
Teknik Direktör: Francesco Farioli
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Moreira, Ariyibi, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Beridze, Ali Sowe
Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Ruiz, Macheda, Diack, Zahid, Radakovic, Eme Kılınç, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan