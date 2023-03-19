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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan Cavaleiro'nun ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Koulouris, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyon VAR kararının ardından gol değeri kazandı. 1-0


22. dakikada sol kanattan Rossi'nin ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'dan geri döndü.


35. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında arka direkte Diego Rossi kafayla topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



Stat: Kırbıyık Holding


Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil


Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Umut Guneş, Efecan Karacan, Efkan Bekiroğlu, Caveleiro, Candeias, Rassoul, Koulouris, Yusuf Özdemir, Lusamba


Yedekler: Yusuf Karaöz, Ahmet Gulay, Ümit Akdağ, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Pereira, Mert Yusuf, Oğuz Aydın, Mahgoub, Doumbıa


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde (Bright Osayi-Samuel dk. 17), Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Joao Pedro, Diego Rossi, Enner Valencia


Yedekler: İrfan Can, Serdar Aziz, Mert Hakan, Arda Guler, King, Serdar Dursun, Miha Zajc, Crespo, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Gol: Koulouris (dk. 4) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Furkan Bayır (Alanyaspor)

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