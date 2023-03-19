Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanatta başlayan Fenerbahçe atağında Gustavo Henrique'nin pasında topla buluşan Emre Mor, ceza sahasına yaptığı sert vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kurtardı.
64. dakikada Bright Osayi-Samuel, Rassoul'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltıda topun başına Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
82. dakikada ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın müdahalesi ile Enner Valencia yerde kaldı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.
85. dakikada penaltıda bir kez topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+2. dakikada Emre Mor'un rakiplerini geçerek ceza yayının sol tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil
Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Umut Güneş, Efecan Karacan, Efkan Bekiroğlu (Zinedine Ferhat dk. 65), Caveleiro (Oğuz Aydın dk. 80 ?), Candeias (Pereira dk. 80 ?), Rassoul, Koulouris (Ahmed Hassan dk. 88 ?), Yusuf Özdemir, Lusamba
Yedekler: Yusuf Karaöz, Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Erencan Yardımcı, Mert Yusuf, Mahgoub, Doumbıa
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde (Bright Osayi-Samuel dk. 17), Willian Arao (Miha Zajc dk. 46), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Emre Mor dk. 46), İsmail Yüksek, Joao Pedro (King dk. 46 (Serdar Dursun dk. 78), Diego Rossi, Enner Valencia
Yedekler: İrfan Can, Serdar Aziz, Mert Hakan, Arda Güler, Crespo
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Koulouris (dk. 4) (Alanyaspor) Enner Valencia (dk. 65 pen. ve 85 pen.), Emre Mor (dk. 90+2)
Kırmızı kart: Jorge Jesus (dk. 68) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia (Fenerbahçe), Furkan Bayır, Yusuf Özdemir (Alanyaspor)