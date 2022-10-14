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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, FTA Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun şutunu kaleci Alperen Uysal kurtardı.


30. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Wright, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Runarsson gole izin vermedi.


35. dakikada Fredy'nin ceza sahasının hemen dışından sert şutunda kaleci Runarsson topu kontrol etti.


44. dakikada Candeias'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ahmed Hassan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Kırbıyık Holding


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Ata Yıldırım


Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Lusamba, Yusuf Özdemir, Fer, Candeias, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Ahmed Hassan


Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Zinedine Ferhat, Diedhiou, Eduardo, Targhalline, Pereira, Balkovec, Oğuz Aydın, Doumbia


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Antalyaspor: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Ömer Toprak, Luyindama, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Fredy, Gökdeniz Bayraktar, Ghacha, Adriano, Wright


Yedekler: Kağan Arıcan, Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Gerxhaliu, Mehmedi, Larsson, Mustafa Erdilman, Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Veysel Sarı


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Gol: Ahmed Hassan (dk. 44) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Efecan Karaca (Alanyaspor), Ghacha (Antalyaspor)

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