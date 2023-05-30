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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Candeias rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inerek ortasında yaptı, kale önünde Oğuz Aydın'ın gelişine şutu ağlara gitti. 1-0


60. dakikada Ouanes'in ortasında arka direkte topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1


65. dakikada Ouanes'in pasıyla ceza sahasına giren Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2


77. dakikada Ouanes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortaya gelişine vuran Fall, skoru belirledi. 1-3



Stat: Kırbıyık Holding


Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu


Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Candeias (Pedro Pereira dk. 82 ?) Fatih Aksoy, Furkan, Feddal (Umut Güneş dk. 82 ?), Yusuf, Fer, Doumbia (Lusamba dk. 71) , Efecan, Oğuz (Cavaleiro dk. 68), Erencan (Koulouris dk. 71)


Yedekler: Yavuz, Ahmet Gülay, Balkovec, Ümit Akdağ, Eduardo


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Yasin (Hajradinovic dk. 71), Hadergjonaj, Aytaç Kara, Malsa, Ouanes, Eysseric (Chouiar dk. 89 ?), Fall (Ahmet Emin dk. 89 ?), Bahoken (Koita dk. 53)


Yedekler: Ertuğrul, Fabiano, Sadık, Gökhan Gül, Tunay Torun, Berat


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Oğuz Aydın (dk. 49) (Alanyaspor), Djilobodji (dk. 60), Koita (dk. 65), Fall (dk. 78) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Doumbia (Alanyaspor), Valentin Eysseric (Kasımpaşa)

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