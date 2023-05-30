Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Candeias rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inerek ortasında yaptı, kale önünde Oğuz Aydın'ın gelişine şutu ağlara gitti. 1-0
60. dakikada Ouanes'in ortasında arka direkte topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
65. dakikada Ouanes'in pasıyla ceza sahasına giren Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2
77. dakikada Ouanes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortaya gelişine vuran Fall, skoru belirledi. 1-3
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Candeias (Pedro Pereira dk. 82 ?) Fatih Aksoy, Furkan, Feddal (Umut Güneş dk. 82 ?), Yusuf, Fer, Doumbia (Lusamba dk. 71) , Efecan, Oğuz (Cavaleiro dk. 68), Erencan (Koulouris dk. 71)
Yedekler: Yavuz, Ahmet Gülay, Balkovec, Ümit Akdağ, Eduardo
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Yasin (Hajradinovic dk. 71), Hadergjonaj, Aytaç Kara, Malsa, Ouanes, Eysseric (Chouiar dk. 89 ?), Fall (Ahmet Emin dk. 89 ?), Bahoken (Koita dk. 53)
Yedekler: Ertuğrul, Fabiano, Sadık, Gökhan Gül, Tunay Torun, Berat
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Oğuz Aydın (dk. 49) (Alanyaspor), Djilobodji (dk. 60), Koita (dk. 65), Fall (dk. 78) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Doumbia (Alanyaspor), Valentin Eysseric (Kasımpaşa)