Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Efecan'ın şutunda top kaleci Volkan'dan geri döndü. Topu takip eden Efkan Bekiroğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
76. dakikada Biglia'nın ceza sahasına uzak noktadan sert şutu kalenin üstünden auta gitti.
90. dakikada Januzaj'ın sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Figueiredo topuyla dokundu. Kaleye yönelen topu kaleci Runarsson son anda çeldi.
90+6. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Leo Duarte'nin kafa vuruşu kaleci Runarsson'da kaldı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Furkan Ürün
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Candeias dk. 88 ?), Furkan Bayır, Feddal, Leroy Fer, Yusuf Özdemir (Balkovec dk. 83 ?) Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu (Lusamba dk. 74), Efecan Karaca, Cavaleiro (Zinedine Ferhat dk. 84 ?), Ahmed Hassan (Koulouris dk. 82 ?)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Pereira, Doumbia, Eduardo, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima (Szysz dk. 83 ?), Serdar Gürler (Januzaj dk. 58), Berkay Özcan (Keny dk. 83 ?), Lucas Biglia, Deniz Türüç, Eden Karzev (Aleksic dk. 59), Stefano Okaka (Figueiredo dk. 58)
Yedekler: Muhammed, Şener, Efe Koyuncu, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu
Gol: Efkan Bekiroğlu (dk.54) (Alanyaspor)
Kırmızı Kart: Leroy Fer (dk. 69) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Lucas Lima, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Runarsson (Corendon Alanyaspor)