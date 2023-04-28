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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


25. dakikada ceza sahası dışından Umut Nayir'in sert şutu kalecide kaldı.


37. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Leroy Fer'in sert şutu yandan auta gitti.



Stat: Kırbıyık Holding


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Çimen


Corendon Alanyaspor: Runnarson, Furkan Bayır, Efecan Karaca, Leroy Fer, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Bolkovec, Yusuf Özdemir, Ahmed Hasssan, Lusamba


Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Eduardo, Fatih Aksoy, Koulourıs, Perreira, Oğuz Aydın, Agharbi


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Serkan Göksu, Kayode, Onur Atasayar, Epureanu, Mrsic, Glumac, Sekidika, Umut Nayir


Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Lenjani, Mustafa Eser, Gheorghe, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Bettaieb, Bartolomeu


Teknik Direktör: Mustafa Er


Gol: Ahmed Hassan (dk. 4) (Corendon Alanyaspor)


Sarı kartlar: Mrsic, Serkan Göksu (Ümraniyespor)

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