Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada ceza sahası dışından Umut Nayir'in sert şutu kalecide kaldı.
37. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Leroy Fer'in sert şutu yandan auta gitti.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Çimen
Corendon Alanyaspor: Runnarson, Furkan Bayır, Efecan Karaca, Leroy Fer, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Bolkovec, Yusuf Özdemir, Ahmed Hasssan, Lusamba
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Eduardo, Fatih Aksoy, Koulourıs, Perreira, Oğuz Aydın, Agharbi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Serkan Göksu, Kayode, Onur Atasayar, Epureanu, Mrsic, Glumac, Sekidika, Umut Nayir
Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Lenjani, Mustafa Eser, Gheorghe, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Bettaieb, Bartolomeu
Teknik Direktör: Mustafa Er
Gol: Ahmed Hassan (dk. 4) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Mrsic, Serkan Göksu (Ümraniyespor)