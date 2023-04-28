Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza yayı üzerinden Cavaleiro'nun şutunda kaleci Orkun topu köşeden çıkardı.

58. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Epureanu'nun kafa vuruşunda Furkan topu çizgiden çıkardı.

61. dakikada Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Kayode'nin sağ çaprazdan şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.

78. dakikada arka direğe yapılan ortada Geraldo'nun dokunuşunu defans çizgiden çıkardı. Dönen topu kontrol eden Kayode'nin şutunu defans yine kale çizgisinden tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada Geraldo'nun ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Runnarson'da kaldı.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Çimen

Corendon Alanyaspor: Runnarson, Furkan Bayır, Efecan Karaca (Oğuz Aydın dk. 71), Leroy Fer, Cavaleiro (Zinedine Ferhat dk. 79), Candeias (Perreia dk. 67), Rassoul, Bolkovec, Yusuf Özdemir, Lusamba, Ahmed Hassan (Koulourise dk. 79)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Erencan Yardımcı, Eduardo,Fatih Aksoy, Agharbi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey (Jenjani dk. 85 ?), Serkan Göksu, Kayode (Mustafa Eser dk. 90), Onur Atasayar (Oğuz Gürbulak dk. 85 ?), Epureanu, Mrsic (Onur Ayık dk. 46), Glumac, Sekidika (Geraldo dk. 71), Umut Nayir

Yedekler:Anıl Demir, Onur Yıldırım, Gheorghe, Fatih Yiğit Şanlıtürk,Bettaıeb

Teknik Direktör: Mustafa Er

Gol: Ahmed Hassan (dk. 4) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Mrsic, Serkan Göksu (Ümraniyespor)