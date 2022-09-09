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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole izin vermedi.


65. dakikada son çizgiden Efecan'ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


69. dakikada Tolga Ciğerci'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Güreler'in şutu yan direğe çarparak filelere gitti.


73. dakikada Zahid'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'nin vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.


87. dakikada sol kanattan Cavaleiro'nun arka direğe ortasında Efkan'ın gelişine şutu ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Alanya Oba


Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat Altan


Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Fer dk. 14), Efecan Karaca (Cavaleiro dk. 82 ?), Efkan Bekiroğlu, Pereira, Oğuz Aydın (Zinedine Ferhat dk. 61), Doumbia (Lusamba dk. 81), Eduardo (Ahmed Hassan dk. 61)


Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Candeias, Çağan Kayra Erciyas, Yusuf Özdemir


Teknik Direktör: Francesco Farioli


MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Moreira (Zahid dk. 71) Ariyibi (Chatzigiovanis dk. 62), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Diack dk. 83 ?), Beridze (Eme Kılınç dk. 62), Ali Sowe


Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Ruiz, Macheda, Radakovic, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Ahmed Hassan (dk. 65), Efkan (dk. 87) (Corendon Alanyaspor), Yasin Güreler (dk. 69) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Doumbia, Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)

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