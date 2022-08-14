Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 3 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
80. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan arka kale direğine ortasında Efkan'ın kafa vuruşunu Saiss kale önünden çıkardı.
81. dakikada Oğuz Aydın'ın sol köşeden içeriye ortasında ters vuruş yapan Saiss meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-3
88. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşu auta çıktı.
89. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Zinedine Ferhat'a Fernandes'in faulü sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada penaltı noktasına gelen Candeias meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 3-3
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yasin Kol, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Balkovec, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Yusuf Özdemir dk. 60), Tayfur Bingöl (Oğuz Aydın dk. 60), Targhalline (Lusamba dk. 60), Fer (Doumbia dk. 60), Candeias, Efkan Bekiroğlu, Ferhat, Eduardo (Erencan Yardımcı dk. 78)
Yedekler: Marafona, Mevlja, İsmail Zehir, Mert Yusuf Torlak, Çağan Kayra Erciyas
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Kenan Karaman dk. 81 ?), Ghezzal (Boyd dk. 45), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 45), Gedson Fernandes (Kartal Kayra Yılmaz dk. 94 ?), N'Koudou (Rubio dk. 45), Weghorst
Yedekler: Emre Bilgin, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Muleka, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Goller: N'Koudou (dk. 4), Salih Uçan (dk. 21), Ghezzal (dk. 31) (Beşiktaş), Efkan Bekiroğlu (dk. 48) Saiss (dk. 81 k.k.), Candeias (dk. 90 pen.) (C. Alanyaspor)
Kırmızı kart: Emrecan Uzunhan (dk. 37) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Fer, Fatih Aksoy, Candeias (C. Alanyaspor), N'Koudou, Emrecan Uzunhan, Wehghorst (Beşiktaş)