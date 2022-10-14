Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 3 - FTA Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, FTA Antalyaspor'u konuk ettiği müsabakayı 3-2'lık skor ile mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Fer'in sağ kanattan ortasında defanstan seken topta ceza sahası dışında buluşan Lusamba'nın vuruşu ağlara gitti. 2-0

57. dakikada Cemali Sertel'in soldan ortasında Wright kafayla topu filelere yolladı. 2-1

63. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Runarsson kurtardı.

69. dakikada Alanyaspor'da Efecan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Fer'in vuruşunu kaleci Alperen kurtardı. Ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde Doumbia topu ağlara gönderdi. 3-1

87. dakikada Mustafa Erdilman defansın arkasına gönderdiği topta, arkaya sarkan Wright düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Ata Yıldırım

Alanyaspor: Runarsson, Rassoul (Balkovec dk. 88 ?), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Lusamba (Doumbia dk. 68), Yusuf Özdemir, Fer, Candeias (Zinedine Ferhat dk. 76), Efkan Bekiroğlu (Umut Güneş dk. 68), Efecan Karaca (Oğuz Aydın dk. 76), Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Diedhiou, Eduardo, Targhalline, Pereira

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Antalyaspor: Alperen Uysal, Cemali Sertel (Floranus dk. 76), Ömer Toprak, Luyindama, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol (Mustafa Erdilman dk. 84 ?), Fredy (Hakan Özmert dk. 76), Gökdeniz Bayraktar (Larsson dk. 46), Ghacha (Sinan Gümüş dk. 76), Adriano, Wright

Yedekler: Kağan Arıcan, Ataberk Dadakdeniz, Gerxhaliu, Mehmedi, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Ahmed Hassan (dk. 44), Lusamba (dk. 51), Doumbia (dk. 70) (Alanyaspor), Wright (dk. 57 ve 87) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Doumbia (Alanyaspor), Ghacha, Hakan Özmert (Antalyaspor)