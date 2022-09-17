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Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada savunmanın hatalı pasında topu alan Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içinde Belhanda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


19. dakikada orta sahadan defansın arkasına atılan topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Onyekuru'nun yarım volesinde top üstten auta gitti.


22. dakikada Adana Demirsporlu savunma oyuncularından topu kapan Bünyamin Balcı, ceza sahasına sağ çaprazdan girip yerden sert vurdu, top kale direğinin yanından auta gitti.


27. dakikada sol kanatta topla buluşan Belhanda'nın yerden pasında topla buluşan Onyekuru topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Yusuf Sarı'nın sert şutunu kaleci Boffin çelerek uzaklaştırdı.



Stat: Corendon Airlenes


Hakemler: Ali Palabıyık, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Soner Aydoğdu, Fredy, Ghacha, Ndao, Luiz Adriano (Ufuk Akyol dk. 13), Wright


Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Gökdeniz Bayrakdar, Sam, Nakajima, Luyindama, Sinan Gümüş, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitsky, Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Gökhan İnler, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba (Semih Güler dk. 43), Onyekuru


Yedekler: Vedat Karakuş, Adburrahim Dursun, Bjarnason, Assombbalonga, Akintola, İsmail Çokçalış, Guldbrandsen, Dzyuba, Benjamin Stambouli


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Gol: Belhanda (dk. 1) (Adana Demirspor)


Kırmızı kartlar: Soner Aydoğdu (dk. 7) (Antalyaspor), Rakitskyi (dk. 39) (Adana Demirspor)


Sarı kart: Rodrigues (Adana Demirspor)

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