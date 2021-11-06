Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında FT Antalyaspor, Altay'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar(İlk yarı)

2. dakikada Bahadır'ın uzun pası sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşu kaleci Mateusz Lis'ten döndü. Dönen topu takip eden sırasıyla Mukairu ve Fredy'nin vuruşlarında da kaleci başarılı oldu.

34. dakikada Bamba'nın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci kontrol etti.

39. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu yandan auta çıktı.

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş

FT Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert

Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk

Altay: Mateusz Lis, Cebrail, Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Poko, Serge Aka, Leandro Kappel, Cesar Pinares, Erhan, Daoudo Bamba

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Björkander, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Rayan, Da Silva, Cem Özgener, Paixao, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah

Teknik sorumlu: Mustafa Denizli

Sarı kart: Thiam (Altay)