Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Konyaspor:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında FT Antalyaspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.
38. dakika ceza alanı içinde Luiz Adriano'nun pasına gelişine dokunuş yapan Wright'ın şutu üstten auta çıktı.
43. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Soner Dikmen'in yerden şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay
FT Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Luyindama, Güray Vural, Fernando Martins, Ufuk Akyol, Ndao (Ghacha dk. 9), Sinan Gümüş, Luiz Adriano, Haji Wright
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Admir Mehmedi, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Larsson, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytqi, Muhammet Demir
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Endri Çekıcı, Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Mıchalak, Ahmet Karademir, Diouf
Teknik direktör: İlhan Palut
Sarı kart:Calvo (Konyaspor)